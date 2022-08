Euro féminin: quand les Anglaises espionnent les consignes de la coach allemande pendant la finale (VIDEO)

La finale de l'Euro féminin a mis du temps à se décanter, ce dimanche. Mais quinze minutes après l'ouverture du score de Troone à l'heure de jeu, Magull égalisait, envoyant les deux équipes en prolongations.



Et alors que la tension était à son comble, Kelly inscrivait le but du 2-1 à la 110e minute, ne laissant que peu de temps aux Allemandes pour tenter d'inverser la tendance. Martina Voss-Tecklenburg, la sélectionneuse germanique, tentait le tout pour le tout en sortant Rauch, une défenseuse, pour Lattwein, une milieu de terrain offensive. Un changement qui nécessitait quelques ajustements tactiques...



Lattwein est donc entrée sur le terrain avec un petit mot de sa coach, à faire passer à Hendrich et Doorsoun, deux défenseuses. Mais c'était sans compter sur Toone, la buteuse anglaise, qui venait faire mine de subtiliser ces consignes avant que Russo ne s'en mêle, en lisant par dessus l'épaule de Doorsoun.



Comme quoi, il n'y a pas que dans le foot masculin que la ruse a pris une place importante.