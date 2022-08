Les Dallas Cowboys sont la franchise sportive la plus chère du monde

Elle est évaluée à hauteur de 7,64 milliards de dollars (7,44 milliards d'euros), selon une étude publiée par le site spécialisé dans l'économie du sport Sportico.com. Elle devance au palmarès l'équipe de baseball des New York Yankees de 630 millions de dollars (610 millions d'euros) dont la valeur est estimée à 7,01 milliards de dollars (6,83 milliards d'euros).

La première place des franchises de NBA de basket, troisième dans ce palmarès des clubs les plus riches, était occupée par les New York Knicks dans l'étude comparable publiée en décembre dernier. La valeur des hôtes du Madison Square Garden était évaluée à 6,12 milliards de dollars (5,96 milliards d'euros).

On soulignera que le dernier titre des Cowboys remonte à 1995, celui des Yankees à 2009 et des Knicks à 1973.

Derrière la formation texane, les deux plus riches équipes de la NFL sont les Los Angeles Rams (5,91 milliards de dollars/5,75 milliards d'euros) et les New England Patriots (5,88 milliards de dollars/5,72 milliards d'euros), 4e et 5e franchises les plus riches de la planète sport.

La valorisation moyenne des équipes professionnelles de football américain est de 4,14 milliards de dollars (4,03 milliards d'euros). Seize sur les trente-deux équipes de la NFL valent au moins 4 milliards de dollars (3,89 milliards d'euros). Elles ne sont que quatre en Ligue majeure de baseball (MLB) et trois en NBA de basket.

Quatrième sport collectif professionnel en Amérique du Nord, le hockey sur glace suit à bonnes longueurs. Le club le plus valorisé est le canadien des Toronto Maple Leafs avec 2 milliards de dollars (1,95 milliards d'euros).

A titre de comparaison, le club des champions d'Europe de football, le Real Madrid, le plus riche du sport le plus populaire du monde avait été valorisé en 2021 à 3,2 milliards d'euros par Football Benchmark, le site spécialisé dans l'économie du football.