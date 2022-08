Furieux après une décision, un joueur frappe une arbitre par derrière (VIDEO)

Après ce geste ignoble, l'homme a été maîtrisé et emmené par la police.

Cette scène choquante se déroule en Argentine, dans l'est du pays. Dans un match opposant Garmonense au Deportivo Indenpendencia, un joueur est devenu incrontrolable après une décision arbitrale. Nommé Cristian Tirone, le joueur retenu dans un premier temps par ses coéquipiers, celui qui porte le numéro 2 se rue sur Dalma Cortadi, l'arbitre principale de la rencontre.

Tout commence par un carton jaune attribué. La tension monte et l'on aperçoit les coéquipiers de Tirone le retenir. Une carte est attribuée au gardien de la même équipe venu se plaindre. Sorti du cadre de la vidéo, on remarque alors que Cristian Tirone a réussi à sortir de l'étreinte de ses coéquipiers. Il sprint alors dans le dos de l'arbitre et lui assène un coup de coude à la tête. Un geste crapuleux.

Selon Sudinfo, le match a été stoppé et Dalma Cortadi a pu être examinée par un médecin. En ce qui concerne l'agresseur, il a été suspendu à vie des terrains de football. Une sanction importante pour essayer d'effacer la violence présente sur les gazons.