Entre De Bruyne et Haaland, la connexion est déjà bien établie

Et de deux. Déjà deux points d’avance sur Liverpool et deux buts pour Erling Haaland. La contre-performance lors du Community Shield face aux Reds (3-1) le week-end dernier n’est déjà plus qu’un lointain souvenir. Celle de ce dimanche sur la pelouse d’une belle équipe de West Ham a prouvé que la machine de Manchester City sera presque inarrêtable lorsqu’elle sera totalement rodée.

"Il y a une semaine, quand Erling a raté l'occasion, les gens ont dit qu'il était un échec et qu'il ne s'adapterait pas à la Premier League. Tout le monde se moquait de lui", a tenu à rappeler Pep Guardiola. "Et maintenant, on dit qu'il sera le nouveau Thierry Henry ou Cristiano Ronaldo."

Pleine de sang-froid sur le penalty du 0-1 qu’elle a elle-même provoqué (36e), la recrue norvégienne a été hyperactive au milieu de la défense des Hammers. Et lorsque les bons ballons arrivaient à destination, le danger était de chaque instant. À l’instar de la profondeur trouvée par Kevin De Bruyne pour faire le break (65e).

"Il y a eu de bonnes balles et cela viendra encore plus lorsque nous pratiquerons cela à l'entraînement", s'est motivé au micro de la BBC Erling Haaland, devenu le deuxième joueur à marquer un doublé lors de ses débuts avec Manchester City en Premier League après un certain Sergio Aguero en août 2011. "Je suis entouré de joueurs incroyables mais ce n'est que le début de la saison et il faut se mettre en forme."

Cette connexion trouvée avec le Diable est plus que probablement la première d'une longue série. Ces dernières saisons, KDB avait manqué d'un vrai point de fixation central capable également de filer entre les défenseurs adverses. " Nous savons désormais que nous avons une menace là-bas devant, pointe Pep Guardiola. C'est un coureur et un finisseur incroyable. Il s'adapte parfaitement à la façon dont nous voulons jouer. Nous allons le trouver de plus en plus et j'espère que nous pourrons lui donner l'occasion de marquer encore plus de buts."

L'ancien buteur du Borussia Dortmund a d'ailleurs ironiquement insisté sur le fait qu'il aurait dû inscrire un triplé. "J'aurais dû être là sur le centre de Gündogan. Cela aurait dû être plus (que deux buts) mais cela viendra avec les matchs", a réagi celui qui a tout de même jubilé d'avoir marqué sous les yeux de son papa, Alf-Inge, 21 ans et 234 jours après qu'il eut lui-même inscrit son dernier but en Premier League avec Manchester City.

Simon Hamoir