Thomas Chatelle quitte la RTBF pour RTL Sport

RTL joue vraisemblablement les grands rôles. Après avoir nommé Vincenzo Ciuro à la tête de l’équipe RTL Sport, la chaîne privée a frappé un autre coup en attirant Thomas Chatelle. Le consultant quitte donc la RTBF et officiera sur les matchs de Ligue des nations et de Coupe de Belgique. Il restera, par contre, bel et bien actif chez Eleven et Proximus.

La composition de l’équipe de RTL Sport a déjà bien changé. Philippe Vande Walle a été remercié tandis que Will Still et Johan Walem ont été engagés. Coach de Zulte Waregem, Mbaye Leye effectuera encore une apparition par semaine. Frédéric Gounongbe et Frédéric Herpoel restent en place également. Contrairement à Felice Mazzù, qui sera pris par son rôle de T1 à Anderlecht. RTL a également tenté de recruter Alex Teklak, mais l’analyste a refusé la proposition.