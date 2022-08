"Ils ont cloné Mbappé": un jeune joueur monégasque fait le buzz pour sa ressemblance avec la star du PSG

Ailier gauche vif et tranchant, gamin de Bondy, jeune prodige de Monaco et voix aussi fluette que posée avec un discours mature. Non, nous ne parlons pas de Kylian Mbappé. En réalité, il s'agit du jeune Malamine Efekele (18 ans). Ce week-end, le club de Philippe Clément a annoncé que l'attaquant avait signé son premier contrat professionnel jusqu'en 2025. Rapidement, les internautes se sont emparés du phénomène et ont fortement réagi.

Comme l'international tricolore, Malamine Efekele est issu de Livry-Gargan, juste à côté de Bondy. Il évolue au même poste et est annoncé comme un petit prodige depuis son plus jeune âge. Selon RMC, Chelsea est déjà venu aux nouvelles pour l'ailier qui a terminé meilleur buteur des U19 avec 17 buts.

Comme son idole, le néo-professionnel est passé par le célèbre centre INF Clairfontaine. Les comparaisons ne s'arrêtent pas là car il a même été coaché par un certain Wilfried... Mbappé, le père de la fusée de Bondy. De quoi donner des idées aux internautes qui ont demandé si Monaco avait "cloné Mbappé".