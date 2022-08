Fernando Chalana, véritable légende du football portugais, est décédé

Triste nouvelle pour le Portugal et le monde du football. Fernando Chalana est décédé ce mercredi à l'âge de 63 ans. Entre 1975 et 1984, il avait fait le bonheur du Benfica Lisbonne. Il a ensuite écrit sa légende en France du côté des Girondins de Bordeaux avant de retrouver son pays deux ans plus tard.

Chalaba, alias "Pequeno Génial" (le Petit Génie), avait marqué les esprits lors de l'euro 1984. Année ou la Seleção avait atteint les demi-finales de l'Euro perdue face à la France, gagnante de cette édition. A la fin de sa carrière, il s'était reconverti comme entraîneur de jeunes pour son club de coeur du Benfica. "C'est une très triste nouvelle, même si je savais qu'il était dans un état très inquiétant", a commencé Humberto Coelho, vice-président de la Fédération portugaise de football et ancien coéquipier de Chalana. "Ce qui est certain, c'est que Chalana était une personne extraordinaire, un joueur fantastique, avec une joie de jouer extraordinaire. Pour lui, le football était tout. Se réveiller comme ça n'est pas très agréable... Il faut se rappeler avec nostalgie ce qu'il a fait, la technique, l'habileté, la livraison, l'enthousiasme qu'il avait, en plus de l'amitié et de la compagnie, parce que je l'aimais beaucoup."