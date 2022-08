Du changement dans l'organisation du football féminin belge à partir de la saison 2023-2024

Le football féminin poursuit en Belgique son développement. Outre les succès récents des Red Flames, un travail colossal est réalisé au niveau de la base pour motiver le plus grand nombre de filles à rejoindre les terrains et préparer les futures générations de Red Flames. Dans l'intérêt du développement général du football féminin, des changements importants ont été récemment mis en œuvre au sein de l’URBSFA, de l’ACFF et de Voetbal Vlaanderen : la réforme de la structure des compétitions féminines.

Afin d'offrir aux joueuses et aux clubs une compétition attractive, il est en effet important de disposer d'une structure de compétition performante. Ce lundi 8 août 2022, le Conseil Supérieur de l’URBSFA a approuvé la proposition des responsables du football féminin de l’URBSFA, de l’ACFF et de Voetbal Vlaanderen de remplacer les actuelles « Divisions 2 nationales » par des « divisions interprovinciales » organisées par les ailes. Cette modification a pour but de faciliter la transition entre les équipes montantes des divisions provinciales et celles qui veulent évoluer vers la Division 1 nationale.

A partir de la saison 2023-2024, les deux divisions 2 nationales URBSFA actuellement composées de 14 équipes chacune seront réparties sur trois séries composées de douze équipes : deux divisions interprovinciales VV et une division interprovinciale ACFF.

Trois montants du football provincial

Les nouveaux textes réglementaires sont désormais votés avant que débute le championnat 2022-2023 afin que les règles d’accès à ces futurs championnats interprovinciaux soient connues de tous dès le début du prochain championnat. Ces textes seront actualisés dans le règlement au cours des prochains jours.

En résumé, la division interprovinciale ACFF 2023-2024 sera composée des équipes ACFF qui se seront maintenues en division 2 nationale cette saison, des équipes ACFF qui seront descendues de la division 1 nationale et des trois équipes qui seront montées des divisions 1 provinciales ACFF via le tour final interprovincial reprenant les 5 championnes provinciales.