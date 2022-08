Accueil Sports Football Julien Vercauteren revient sur son incroyable but avec Lokeren: "Mon frère m’a expliqué ce qu’était le prix Puskas" Julien Vercauteren a inscrit le but du week-end : une volée de près de 50 mètres. Janssen Louis

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Julien Vercauteren a contrôlé, jonglé puis décoché. Sa frappe a surpris Kevin De Wolf, le portier montois, à plus de 50 mètres. "Je n'ai pas arrêté de regarder le gardien en première mi-temps et il était toujours avancé", a détaillé le milieu offensif. "Je me suis...