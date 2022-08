Bagarre générale en D1 Portugaise: il fête son but et "tire" sur les supporters adverses avec le poteau de corner (VIDEO)

Voilà des images que l'on préférerait ne pas voir sur un terrain football comme ailleurs. Ce dimanche, Portimonense s'est imposé face à Vitoria sur un but en fin de partie de Yago Cariello. Jusque-là, rien d'anormal ou de répréhensible. C'est sa célébration qui a beaucoup plus posé problème. Après avoir logé le ballon de la tête en pleine lucarne, le Brésilien est allé chercher le poteau de corner et a imité le geste d'une arme qui tire en direction des supporters adverses.

Une scène surréaliste qui a provoqué une bagarre générale entre les joueurs des deux camps. L'attaquant a vite été pris à parti avant que plusieurs de ses coéquipiers n'interviennent pour le sortir des échauffourées.

Le joueur s'est ensuite excusé... avant de célébrer à nouveau son but. Ce qui lui a coûté une carte jaune.