Le président de la FFF inquiet après l'affaire Pogba: "J’espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France"

Voici la nouvelle affaire qui fait trembler le football français. Alors que la Coupe du monde approche à grands pas, le litige qui occupe Paul Pogba avec son frère inquiète jusqu'aux plus hautes sphères de la FFF.

Et pour cause, il implique également d'autres personnalités centrales des Bleus comme Kylian Mbappé. Cette affaire va-t-elle déstabiliser le collectif de Didier Deschamps? Noël Le Graët, président de la Fédération, a pris la parole pour RMC Sport. Une chose est certaine, il n'a pas caché son inquiétude. "Pour le moment, on est au début d'une affaire", a-t-il confié. "Personne n'est allé au tribunal à ce que je sache pour le moment. À ce stade ce ne sont que des rumeurs. J'adore Paul. J'espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France."

Depuis ce week-end, les informations affluent à propos de cette polémique. France Info a annoncé que le joueur a affirmé aux enquêteurs qu'il avait reçu "des menaces et tentatives d'extorsion dont il aurait été victime." Il s'agirait de son frère Mathias ainsi que plusieurs amis d'enfance du joueur qui étaient notamment armés de fusils d'assaut. Ils sont même venus en découdre jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus. Selon les propos du joueur, les individus lui ont réclamé une somme de 13 millions d'euros.

Les différents protagonistes auraient assuré la sécurité du joueur pendant ses 13 années comme joueur professionnel. Ils souhaitent obtenir une compensation financière pour ce travail rendu.

Depuis plusieurs mois maintenant, les relations entre les frères Pogba se sont détériorées. Leur dernière apparition publique datait de mars dernier lors d'une soirée organisée au Shangri-La à Paris. L'objectif de cette soirée était le lancement de la société de Mathias Pogba, Golden Score. Le joueur professionnel veut conseiller et aider les sportifs à préparer au mieux leur après carrière. Pas certain que cette affaire soit considérée comme une bonne pub dans ce sens.