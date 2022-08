Un homme assigné en permanence et une mystérieuse clé USB: de nouveaux éléments sur l'affaire Paul Pogba

Le milieu de terrain français Paul Pogba est actuellement au centre d'une mystérieuse affaire d'extorsion dans laquelle apparaît le nom de son frère aîné, Mathias. Ce dernier a dévoilé samedi une vidéo énigmatique où il promet de faire de "grandes révélations" sur son cadet.

Ce mardi 30 août, plusieurs médias français rapportent de nouveaux éléments sur l'enquête en cours. Ainsi, L’Équipe nous apprend que les membres de la brigade nationale de répression du banditisme et des trafics (BNRBT) espèrent remonter la piste des maîtres chanteurs qui auraient tenté de soutirer 13 millions d'euros à Paul Pogba: "On a de la matière pour travailler. Il faut nous laisser le temps de réaliser un certain nombre de recoupements", précise un policier. "Ce qui semble déjà établi est qu'il dépannait bien de temps en temps ses amis d'enfance, poursuit une source judiciaire. Et il n'y a pas de raison de douter des faits dénoncés, notamment sur la tentative d'extorsion. Mais tout cela ne vole pas très haut".

De son côté, RMC Sport donne des détails quant à la tentative d'extorsion dont aurait été victime le nouveau Turinois. Cette dernière aurait eu lieu en mars 2022, alors que La Pioche se trouvait en France pour disputer un match avec l'équipe nationale. Il aurait été conduit dans un appartement parisien après qu’il soit entré en contact avec d’anciennes fréquentations dans le cadre d’une visite dans son ancien quartier à Roissy-en-Brie.

Là bas, deux individus cagoulés et armés de fusils d'assaut l'auraient braqué et auraient exigé que leur soit remis 13 millions d'euros. En raison du non-paiement, un dénommé Babacar aurait été assigné en permanence à Paul Pogba. Il lui aurait d'ailleurs remis 100.000 euros en avril 2022.

Une clé USB, en lien avec l'affaire, serait également en possession des malfrats.