Le président d'un ancien club de Mathias Pogba "pas du tout surpris" par l'affaire familiale: "La mère est la cheffe de gang"

Jean-Marc Ettori garde un très mauvais souvenir du passage de Mathias Pogba dans son club de National: "On nous l'a proposé, on a tous dit non merci", explique-t-il. Il aurait ensuite reçu une autre offre: "On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire, ses charges. Et en plus il vous propose de venir faire un match (amical) à Tours, et il viendra deux fois voir jouer son frère à Tours", détaille le président du Tours FC.

Cependant, il n'aurait jamais vu la couleur des 80.000€ promis: "On a jamais eu l'argent", affirme Jean-Marc Ettori, pour qui un procès aurait été trop coûteux.

Dès lors, l'affaire qui secoue actuellement la famille Pogba ne le "surprend pas du tout". Il précise d'ailleurs que, selon lui, la mère, Yeo Moriba, serait "la cheffe de gang, celle qui pilote tout, celle qui dit oui, celle qui dit non".