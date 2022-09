Marc Delire fait polémique sur le plateau de La Tribune: "Qu'est-ce qu'il croit le gros?"

Ce lundi, c'était le grand retour de La Tribune sur la RTBF. Pour cette première de la saison, Marc Wilmots, Philippe Albert et Marc Delire étaient présents pour débriefer l'actualité du football belge. Mais un propos de Marc Delire a plus retenu l'attention. Donnant son avis sur le comportement de Hein Vanhaezebrouck, l'entraîneur de Gand critiquant ouvertement l'arbitrage depuis plusieurs semaines, le journaliste s'est quelque peu laissé emporter : "Le problème, c'est Vanhaezebrouck. Cela fait trois semaines qu'il est en train de dire qu'il y a un complot contre son équipe, que tous les arbitres sont contre lui. Qu'est-ce qu'il croit, le gros ? Qu'on va lui faire béni-oui-oui ? C'est de sa faute, quelque part. Pour moi, c'est la faute de Vanhaezebrouck."

Une petite phrase sur laquelle ni les autres intervenants, ni le présentateur Benjamin Deceuninck ne sont revenus dans le courant de l'émission. En revanche, cela a fait réagir sur les réseaux sociaux, certains estimant qu'en agissant de la sorte, la RTBF banalise la grossophobie.

Le service public n'a pas réagi à la polémique. Mais comme le note nos confères de Sudinfo, Marc Delire et Hein Vanhaezebrouck ont de bons rapports en privé. Il serait dès lors possible que l'appellation "gros" ait une tournure plus "amicale".

Marc Delire n'en est pas à sa première polémique sur la plateau de la Tribune depuis son retour l'année dernière. En octobre, il s'était notamment frité en pleine émission avec Stephan Streker, et avait également suscité des commentaires négatifs après s'être moqué des Rouches.