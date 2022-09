Après la polémique, le journaliste Pedrerol s'explique auprès de Vinicius Jr: "En Espagne, 'ne joue pas au singe' signifie ne pas faire l'idiot"

Josep Pedrerol, présentateur de l'émission El Chiringuito, s'excuse auprès de Vinicius et les personnes touchées.

La polémique avait fait beaucoup de bruit la semaine dernière. Lors de l'émission Chiringuito Show, jeudi soir, Pedro Bravo, agent de joueurs, a déclaré que le Brésilien de 22 ans devrait arrêter de "faire le singe" lors de ses célébrations de buts. Dans la foulée, une vague d'indignation s'était soulevée et avait critiqué ces propos plus que limite.

Ce dimanche, l'animateur de l'émission a tenu à prendre la parole. Tout d'abord, il a expliqué la situation. "L'autre jour, Pedro Bravo, un commentateur de cette émission, a dit 'je n'aime pas ces célébrations, il faut qu'il arrête de faire le singe' en parlant de Vinicius. En Espagne, cette expression familière signifie 'ne faites pas l'idiot'", a-t-il justifié. Il a ensuite tenu à s'excuser. "Pedro Bravo a demandé pardon et je le demande aussi", a embrayé l'homme de télévision.

"Si cela vous a dérangé, je m'excuse encore. Si vous êtes également noir, et que cela vous a dérangé, je m'excuse. Et si vous êtes blanc et que vous pensez que l'expression était malheureuse, je m'excuse", a-t-il insisté dans un nouvel épisode de "El Chiringuito".

Suite à cette polémique, le Real Madrid avait prévenu qu'une action en justice était possible contre "quiconque émet des expressions racistes envers nos joueurs... comme les regrettables et malheureux commentaires dirigés ces dernières heures contre notre joueur Vinicius Junior".

Pedrerol a également ajouté que cette expression "était malheureuse et inappropriée, mais pas raciste". Le présentateur a expliqué que plusieurs personnes en avaient profité pour faire de la récupération. "Lorsque quelque chose se déroule dans notre émission, il y a des vautours qui sont présents, prêts à attaquer. C'est habituel pour nous mais cela ne me dérange pas. Je me fiche des monstres sur les chaînes concurrentes. "

Il s'est ensuite encore excusé auprès du joueur. "Ce qui me gêne, c'est que Vinicius a été touché. Ou que n'importe quel téléspectateur de cette émission ait été gêné par cette expression. Je m'en excuse encore." Après les propos, Vinicius avait également insisté sur le fait que l'Europe était selon lui raciste. Pedrerol a également répondu à cette question. "Je ne sais pas si c'est le cas. Personnellement je ne le pense pas. Je ne pense pas que l'Espagne soit raciste, même s'il y a des racistes en Espagne. Vinicius... Ancelotti lui-même a répété que notre pays n'était pas raciste et il est là depuis plus longtemps que toi. Écoutez-le davantage. L'Espagne n'est pas raciste, je vous le dis de tout mon cœur."