"Je te donne cinq jours pour tout régler": de nouvelles menaces envoyées à Paul Pogba depuis le portable de son frère dévoilées

L'affaire Pogba continue de faire les gros titres en France. Alors que le frère de l'international français, Mathias, a été mis en examen et incarcéré samedi pour "extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime", Le Parisien dévoile de nouveaux éléments de l'enquête. Nos confrères ont en effet eu accès à l'analyse faite par les enquêteurs du téléphone portable de Paul Pogba, et notamment de sa messagerie Whatsapp. Ils rapportent que le 30 juillet, soit un mois avant que l'affaire n'éclate suite aux tweets de Mathias Pogba, le milieu de terrain de la Juve a reçu un long message, envoyé depuis le portable de son grand frère.

"Écoute moi attentivement. Aujourd'hui, on a failli perdre la vie moi, Mam's (Mahamadou Magassa, ancien ami de Paul Pogba également impliqué dans l'affaire, ndlr) et le grand frelon rouge (sic) par rapport à ce que tu as fait au petit de l'équipe de France", lit-on dans la retranscription du Parisien. "Je suis au courant de tout. Aujourd'hui, à cause ton égoïsme et de ta lâcheté, on en est là [...] Maintenant, c'est très simple, tu vas leur faire le virement qu'ils ont demandé au plus vite [...] Sinon, devant Dieu, j'appelle le daron de Mbappé et tous les médias du monde, je leur raconte tout en détails". L'auteur du message donne ensuite à Paul Pogba "cinq jours pour tout régler" avec Adama, une autre personne mise en examen dans l'histoire. Le message se termine de la sorte: "Si c'est pas bien fait, regarde bien les infos!".

Rien ne permet pour le moment de prouver que c'est bien Mathias Pogba qui a écrit ces mots, même s'ils sont partis de son téléphone. Paul Pogba lui-même a émis des doutes auprès des enquêteurs, admettant que les termes utilisés le faisaient douter. "Je ne suis pas sûr que ce soit mon frère qui les ait écrits", a-t-il déclaré.