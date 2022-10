Florentino Perez tacle le président du PSG: "Peut-être devons-nous lui rappeler ce qu'est le Real Madrid"

"L'objectif de la Super ligue est de moderniser le football", a affirmé Perez lors de l'assemblée générale annuelle du Real Madrid. "L'UEFA, avec son remodelage de la Ligue des champions, fait l'inverse".

Le président du Real Madrid a comparé le football au tennis, où les meilleurs joueurs s'affrontent plusieurs fois par an.

"Pourquoi vouloir priver les fans de grosses affiches ? Nadal et Federer se sont affrontés plus de 40 fois, Nadal et Djokovic ont joué l'un contre l'autre 59 fois: est-ce ennuyeux ? Le Real Madrid et Liverpool se sont seulement affrontés neuf fois en 67 ans".

En avril 2021, une douzaine de clubs parmi les plus prestigieux d'Europe ont tenté de mettre en place cette nouvelle compétition, mais les instances dirigeantes européennes de football se sont opposées au projet, critiqué également par les fans.

Perez s'en est aussi pris au président du Paris-Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, qui est également le président de l'Association européenne des clubs et qui s'était à ce titre fermement opposé au projet de Super ligue.

"Le président de l'Association européenne des clubs a dit que le Real Madrid voulait lancer la Super ligue par peur de la concurrence. Peut-être devons-nous lui rappeler ce qu'est le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire !", a souligné Florentino Perez.