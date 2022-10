Un but d'anthologie.

"Omargic" Rahou frappe encore avec un but venu d'ailleurs en futsal (VIDEO)

Le plus Brésilien des Belges. Voilà comment on pourrait décrire le numéro 10 du futsal belge Omar Rahou. Face à l'Autriche, le joueur a inscrit un but magnifique lors du premier match de la campagne qualificative pour la Coupe du monde 2024.

Seul face au goal, il a tenté un geste technique d'une rare précision pour lober le gardien. Les hommes de Karim Bachar ont d'ailleurs étrillé leur adversaire 11-0. Pour Omargic, il n'en est pas à son coup d'essai. Le technicien avait déjà fait le buzz après un but d'anthologie contre la Finlande en mars dernier.