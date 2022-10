Les Belges à l'étranger: passe décisive et nouveau record pour De Bruyne à City

PREMIER LEAGUE

Manchester City l'a emporté 4-0 face à Southampton pour la 10e journée de Premier League. De Bruyne a cédé sa place à Julian Alvarez à la 70e. En première période, Joao Cancelo a ouvert le score avec une action individuelle suivie d'un tir en finesse (20e, 1-0). Quelques minutes plus tard, Phil Foden a réussi à lober Gavin Bazunu grâce à une passe décisive de De Bruyne (32e, 2-0). Avec cette 94e passe décisive depuis son arrivée au club, le Diable rouge devient le meilleur donneur d'assists de l'histoire de Manchester City en championnat, dépassant David Silva (93), et le 5e de Premier League.

De retour sur la pelouse après la pause, City a continué d'imposer son jeu avec un but de Riyad Mahrez (49e, 3-0). Erling Haaland a également fait l'effort pour rester fidèle à ses statistiques et a marqué le dernier but de la rencontre (65e, 4-0). Les Cityzens prennent la première place du classement provisoire du championnat anglais avec 23 points devant Arsenal qui a 21 points, mais qui a joué un match de moins. Southampton est 16e avec 7 points.

Leicester et ses Belges se sont fait remonter à Bournemouth (2-1). Timothy Castagne est sorti à la 67e alors que Wout Faes et Youri Tielemans ont joué les 90 minutes.

Malgré une première période qui a tourné à leur avantage grâce au but de Patson Daka (10e, 0-1), les Foxes ont concédé une 7e défaite consécutives. Bournemouth a inversé la tendance grâce aux deux buts de Philip Billing (68e, 1-1) et de Ryan Christie (71e, 2-1). Au classement, Leicester pointe à la 19e place avec 4 points alors que Bournemouth est 8e avec 12 points.

BUNDESLIGA

En Allemagne, Wolfsburg a partagé l'enjeu à Augsburg lors de la 9e journée de Bundesliga (1-1). Koen Casteels a effectué plusieurs arrêts décisifs pour son équipe.

Les 'Loups' ont ouvert le score grâce à un but de Yannick Gerhardt (27e, 0-1). En seconde période, Robert Gumny a remis les compteurs à zéro avec une frappe rebondissante (55e, 1-1). Wolfsburg prend la 13e place avec 9 points et Augsburg se positionne 4 places au-dessus avec 13 points.

LA LIGA

L'Atlético gagne à domicile contre Gérone avant d'accueillir le Club Bruges en C1

L'Atlético de Madrid l'a emporté 2-1 à domicile contre Gérone lors de la 8e journée du championnat d'Espagne de football samedi. Axel Witsel a joué 74 minutes dans le milieu avant de céder sa place. Lui aussi titulaire, Yannick Carrasco est sorti à la 65e. Les Colchoneros ont ouvert le score dès les premières minutes via Angel Correa (5e, 1-0). Après la pause, Correa a doublé la mise après une erreur défensive (48e, 2-0). Gérone a finalement réussi à trouver le chemin des filets de Jan Oblak grâce à une frappe de Rodrigo Riquelme (66e, 2-1). Au classement, les troupes de Diego Simeone pointent à la quatrième place avec 16 points.

Après la défaite en Ligue des Champions de l'Altético mardi au Club Bruges (2-0), le match retour se jouera mercredi à Madrid. Les Gazelles de Carl Hoefkens sont en tête avec un bilan immaculé de 9/9. Les Espagnols comptent trois points, comme le FC Porto et Leverkusen.