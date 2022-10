Le Brésilien Ronaldo révèle son combat contre la dépression

Ronaldo dénonce le mépris de la santé mentale à l'époque où il était l'un des meilleurs joueurs de la planète football. L'ancien joueur du PSV, du FC Barcelone, de l'Inter et du Real Madrid est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération. Il a participé à quatre Coupes du monde avec le Brésil, dont deux victorieuses (1994, 2002). Ronaldo a également remporté le Ballon d'Or à deux reprises (1997, 2002).

Dans un documentaire qui sera bientôt diffusé sur DAZN, Ronaldo est revenu sur la santé mentale dans le football. "Aujourd'hui, je suis en thérapie depuis deux ans et demi et je me comprends bien mieux qu'avant", a déclaré le Brésilien.

Avec son ancien coéquipier brésilien de Madrid Roberto Carlos, ils ont évoqué la pression qu'ils subissaient en tant que joueur. "Je suis d'une génération où nous étions jetés dans un stade. Il fallait toujours être en pleine forme sans jamais exprimer aucune crainte" a dénoncé "O Fenomeno".

"Quand je repense à ma carrière, je me rends compte que nous avons été exposés à une très grande charge mentale sans aucune préparation. À l'époque, on ne se préoccupait pas de la santé mentale des joueurs."

Ronaldo a expliqué que des progrès ont été réalisés pour la santé mentale dans le football. "Aujourd'hui, les joueurs sont beaucoup mieux préparés. Ils disposent d'un encadrement médical pour affronter le quotidien. Les profils de chaque joueur sont étudiés pour travailler leurs réactions en situations de stress. De mon temps, il n'y avait rien de tout cela. Beaucoup ont traversé des moments difficiles, voire des dépressions, à cause du manque d'intimité et de liberté. Les problèmes étaient flagrants, mais les solutions n'existaient pas encore."