"Tu parles trop": Karim Benzema tacle Jérôme Rothen

Karim Benzema et Jérôme Rothen ne partiront pas en vacances ensemble. La preuve lors d’une altercation entre les deux hommes sur les réseaux sociaux. La semaine de KB9 a été exceptionnelle de bout en bout. En quelques jours, il a soulevé le Ballon d’Or, remporté le Golden Man et gagné contre Elche. Et, surtout, le FC Barcelone.

Une semaine parfaite qui a été quelque peu gâchée par le chroniqueur Jérôme Rothen. Sur RMC Sport, l'ancien joueur du PSG a estimé que Mbappé restait le leader de l’équipe de France. "Benzema a été brillant. Mais il a été aussi décevant. En équipe de France, on a plus de certitudes avec Mbappé que Benzema", a commencé l’ex-international. "Il marque plus et est plus décisif que n’importe quel attaquant. Il est essentiel", a-t-il ajouté.

Des propos qui, visiblement, n’ont pas plu au nouveau Ballon d’Or. Comme il l’a indiqué dans une story sur Instagram avec un cinglant : "Tu parles beaucoup trop… Reste concentré".

Benzema qui clash rothen sur insta 😂😂 pic.twitter.com/Sb6aWwBwfw — AZ (@kamanmpo) October 21, 2022

Lors de son intervention, Jérôme Rothen avait également tenu à tempérer son propos. "Ces sondages existent pour foutre le bordel car cela crée une guerre d’ego. Pour moi le plus important est que tous les attaquants que l’on a cités soient performants ensemble avec une alchimie entre eux."

Des déclarations que n’a pas retenues la Benz. L’attaquant ne devrait pas revenir de sitôt dans l’émission de l’animateur.