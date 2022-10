Yannick Ferrera nommé entraîneur de l'Omonia Nicosie

Avant son expérience en Arabie saoudite, Ferrera avait dirigé Charleroi, Saint-Trond, le Standard, Malines et Waasland-Beveren. Après sept journées, l'Omonia Nicosie, 21 fois champion de Chypre, pointe à une décevante 7e place en championnat avec 9 points. Des mauvais résultats qui ont coûté son poste au Nord-Irlandais Neil Lennon, limogé mardi. En août dernier, le club chypriote avait barré les route de l'Europa League à La Gantoise, s'imposant deux fois 2-0 en barrages, et reversant les Buffalos en Conference League. L'Omonie Nicosie est 4e et dernier de son groupe en phases de poules de l'Europa League, avec quatre défaites en quatre matches, derrière la Real Sociedad (12 pts), Manchester United (9 pts) en Sheriff Tiraspol (3 pts).