Décès de l'ex-international japonais Masato Kudo, à 32 ans

L'attaquant international japonais Masato Kudo, qui a été champion au Japon et a évolué également aux Etats-Unis et en Australie, est mort vendredi, a annoncé son club.

Kudo était "un joueur très performant" qui n'avait "aucune arrogance et se montrait toujours très agréable avec ses coéquipiers, le club et les supporters", a indiqué la formation de Tegevajaro Miyazaki, en 3e division japonaise, où il jouait. Le club a précisé que Kudo était décédé d'une maladie fulgurante et à la suite d'une opération du cerveau.

Kudo, qui a connu quatre sélections en équipe nationale (2 buts), a remporté le championnat du Japon en 2011 avec Kashiwa Reysol. Il a eu de courtes expériences en MLS au sein des Vancouver Whitecaps, et en Australie avec Brisbane Roar.

"Il avait une personnalité merveilleuse et arrivait tous les matins à l'entraînement avec un sourire radieux sur le visage", a déclaré Warren Moon, l'entraîneur de Brisbane. "Il va beaucoup nous manquer et nous sommes de tout coeur avec sa femme et sa petite fille en ce triste moment."