Accueil Sports Football La chronique de Miguel Tasso : cette Super League qui ne veut pas mourir Découvrez notre chronique dominicale consacrée à la Super League. Miguel Tasso Chroniqueur et spécialiste golf Cette Super League qui ne veut pas mourir.

Tiens, revoici la Super League ! Sous respiration artificielle depuis sa naissance, le projet renaît subitement de ses cendres avec la nomination d’un CEO allemand de renom chargé de lui redonner vie. On se souvient qu’il y a un an et demi, une douzaine de grands clubs européens avaient affiché leur volonté de créer un nouveau championnat élitiste et fermé – façon NBA – appelé à concurrencer ouvertement la Ligue des Champions et proposant des...