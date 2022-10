Où ira entraîner Zinedine Zidane ? Thierry Henry a sa petite idée

L'actuel T2 de nos Diables Rouges, Thierry Henry, a dévoilé son pronostic quant à la future équipe qu'entraînera son ancien coéquipier en Equipe de France, Zinedine Zidane. "Je pense qu’il attend l’équipe nationale. Je ne vais donc pas aller là-bas. Je ne pense pas qu’il ira là-bas (la Juventus, ndlr). Je pense qu’il attend une chose et une seule chose, et c’est l’équipe nationale", a-t-il expliqué à CBS Sport en argumentant la raison pour laquelle le Ballon d'Or 1998 ne devrait pas rejoindre la Série A et les Bianconeri. "Vous avez gagné trois fois la Ligue des champions avec le Real Madrid, pourquoi vous embêter à gérer d’autres clubs alors que vous pouvez avoir l’équipe nationale. Il a été lié à beaucoup de clubs et ça n’est jamais arrivé. Je ne pense pas que Zizou voudrait aller dans un club, je le vois attendre l’équipe nationale et c’est tout à fait logique."

Il y a quelques jours, Zinedine Zidane était présent au musée Grévin où il a donné des indices sur son avenir d’entraîneur: "Est-ce que le costume d’entraîneur me manque? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Bientôt, bientôt", avait-il ainsi lâché devant les journalistes présents sur place.