"C’est là que nous devons viser des postes": Vincent Kompany évoque la question de la diversité des entraîneurs dans le football

Tout le monde le sait, Vincent Kompany est bien plus qu’un ancien joueur et désormais entraîneur. Véritable icône, l’ancien défenseur est surtout un homme engagé.

Parmi les nombreuses causes pour lesquelles Vince The Prince donne de la voix, la lutte contre le racisme prend une place prépondérante. Récemment, une étude britannique a semé le trouble. Elle rapporte que 43 % des joueurs de Premier League et 34 % des joueurs d’EFL (NdlR de la deuxième à la quatrième division en Angleterre) sont noirs. En revanche, seulement 4,4 % endossent le costume d’entraîneur.

Des données qui n’ont pas étonné Patrick Vieira, l’un des rares entraîneurs noirs de PL. "Nous devons donner des opportunités aux personnes de couleur", avait lancé l’actuel coach de Crystal Palace dans l’émission Football News Show de la BBC. "Nous sommes aussi bons que n’importe qui d’autre. Et nous devons recevoir autant d’opportunités que n’importe qui d’autre. Il existe un manque de connexion entre les entraîneurs noirs avec les personnes qui prennent les décisions. Dans l’ensemble, je pense que nous ne recevons pas assez d’opportunités. Lorsque vous analysez les cinq meilleurs championnats du monde et que vous faites le nombre d’entraîneurs noirs, ce n’est pas suffisant."

Vincent Kompany : "Ici, notre voix est entendue"

Touché directement par cette étude, Vincent Kompany a également soutenu l’ancien champion du monde 1998. Pour lui, le problème vient d’en haut. "Pour moi, cela doit commencer par le sommet", a-t-il commencé pour la BBC. "Le poste d’entraîneur n’est pas le plus haut. Je parle des dirigeants ou dans les institutions, là où les décisions se prennent. C’est là que nous devons viser des postes. Si nous y sommes implantés, alors, au fil du temps, des de plus en plus d’opportunités se présenteront. Mais cela ne se fera pas en un claquement de doigts."

S’il reconnaît le problème, il estime aussi que ce n’est pas en Angleterre que le problème est le plus flagrant. "La situation est meilleure ici, il n’y a aucun doute là-dessus", a-t-il ajouté. "Ici, il existe un débat plus vif qu’autre part, mais notre voix est entendue. Ce qui est bon point de départ."

Sans citer d’autre pays, il assure que l’existence d’un débat prouve que l’Angleterre est plus avancée sur ces questions. "Dans d’autres pays, on ne vous entend même pas lorsque vous parlez. Les décideurs s’assurent que le débat soit étouffé en ayant, par exemple, leurs propres chaînes d’informations. Tout simplement parce que ce genre de discours va à l’encontre de leurs propres intérêts. En Grande-Bretagne, vous pouvez être entendu et c’est positif. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire."

En 2020, la FA a lancé un code de la diversité afin de lutter contre les inégalités raciales dans le football anglais. Tous les clubs de la Premier League et 30 autres ont adhéré à ce projet. L’idée est que les membres doivent fournir les données relatives à leurs effectifs. Un code que certains ont déjà critiqué. Comme Les Ferdinand, le directeur sportif de QPR, qui a assuré que cela ne faisait "aucune différence pour aider les noirs à trouver un emploi dans le football."

Une critique à laquelle la FA a répondu : "Les clubs signataires ont collectivement dépassé les objectifs de diversité en matière de recrutement des dirigeants et des entraîneurs principaux des clubs masculins, tout en progressant par rapport aux objectifs dans d’autres domaines."