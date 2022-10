Une finale Los Angeles FC - Philadelphie pour le titre de champion de MLS

Le Los Angeles FC et l'Union de Philadelphie, respectivement premier à l'Ouest et à l'Est à l'issue de la saison régulière, sont parvenus à confirmer leur statut en playoffs. Les deux équipes se disputeront le titre de champion de MLS, la compétition nord-américaine de football, le 5 novembre à Los Angeles.

En début de soirée, le LAFC de Giorgio Chiellini et Gareth Bale, resté sur le banc, s'est imposé aisément contre Austin (3-0) en finale de la Conférence Ouest. Le club, qui a intégré la MLS en 2018, aura l'avantage de recevoir dans son stade du Banc of California Stadium.

Dans la foulée, l'Union a battu New York City FC, le tenant du titre, sur le score de 3-1 en finale à l'Est. Bien que mené après un but de l'Argentin Maximiliano Moralez peu avant l'heure de jeu (0-1, 57e), Philadelphie a réagi grâce à Julian Carranza (65e), Daniel Gazdag (67e) et Cory Burke (76e).

C'est aussi la première fois que l'Union, en MLS depuis 2008, dispute la finale. Meilleur bilan de la saison 2020, elle avait alors été battue dès le premier tour des playoffs. En 2021, New York City FC s'était imposé à l'issue d'une séance de tirs au but contre les Timbers de Portland (1-1, 4-2 t.a.b.).