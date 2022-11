Euro U17 2023: la Belgique, déjà qualifiée, en tête de son groupe après un succès contre le Danemark

La Belgique, déjà certaine de disputer le Tour Elite après des victoires contre l'Estonie (4-1) et la Roumanie (3-0), a ponctué son premier tour qualificatif pour le championnat d'Europe de football 2023 chez les moins de 17 ans par une victoire 2-3 contre le Danemark, mardi à Chiajna, en Roumanie.

Menée 2-0 après deux buts survenus aux 11e et 36e minutes, l'équipe de Bob Browaeys a été capable de trouver les ressources pour inverser la tendance. Elle a d'abord réduit l'écart avant la pause à la faveur d'un but inscrit par le joueur du Standard Rabby Mateta Pepa (44e).

Au retour des vestiaires, les jeunes Diables Rouges ont encore frappé à deux reprises, chaque fois via le Genkois Cédric Nuozzi (44e, 53e).

La Belgique termine donc invaincue et première de son groupe avec un bilan de 9/9. Elle devance le Danemark, 6 points et également qualifié pour le Tour Elite, ainsi que la Roumanie (3 pts), qui a battu l'Estonie (4-2) mardi, et l'Estonie (0 pt).

Belges et Danois joueront donc le Tour Elite au printemps 2023, dont le tirage au sort des huit groupes de quatre sera effectué le 8 décembre. Les huit vainqueurs de ces mini-tournois et les sept meilleurs deuxièmes classés rejoindront la phase finale. La Hongrie, qualifiée automatiquement, l'organisera du 17 mai au 2 juin 2023.