Sven Kums satisfait de la qualification et de son but: "J'ai su immédiatement ce que j'allais faire avec le ballon"

Les Gantois devaient battre Molde pour rejoindre les barrages (seizièmes de finale). Ils se sont imposés 4-0 aux dépens des Norvégiens.

"Nous avons donné très peu de choses", a déclaré Kums après la rencontre. "Nous savions qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire pour nous, c'était de gagner contre Molde. Nous avons eu beaucoup d'occasions de but tout de suite, mais nous ne les avons pas concrétisées. Heureusement, nous avons réussi à le faire après la pause. D'abord par Hjulsager et ensuite par Godeau. La qualification procure naturellement beaucoup de satisfaction et de joie. Nous savions que seule une victoire nous permettrait de passer l'hiver. Nous avions fixé cet objectif avant le début de la saison, mais il est toujours plus facile de le dire que de le faire. Il y avait beaucoup de stress avant. Nous voulions mener à bien ce projet. Et nous avons réussi. J'espère que nous allons poursuivre dans cette voie dans les semaines à venir. En commençant déjà par le match contre le Club de Bruges dimanche prochain".

"Ce but était peut-être la cerise sur le gâteau", a acquiescé Kums à propos de sa réalisation. "Quand j'ai reçu le ballon de Hong, j'ai immédiatement su ce que je voulais en faire. J'ai placé un petit lob au-dessus de Karlström qui sortait. Ce but fait certainement plaisir, mais avant tout nous décrochons une victoire très importante."

Hein Vanhaezebrouck : "Gand passe déjà son cinquième hiver européen"

"Je m'étais fixé trois objectifs", commence Vanhaezebrouck. "Passer l'hiver européen et faire aussi bien que possible dans la Croky Cup (que Gand a gagné la saison dernière, NDLR) et la Jupiler Pro League. Nous avons donc déjà atteint ce premier objectif. Nous avons fait tout ce que nous pouvions et nous avons réussi. Tout au long de notre campagne, nous avons fait trop d'erreurs et pris des buts inutiles contre nous. Si l'on analyse tous les matchs, la Gantoise était invariablement dominante, mais pas assez efficace. Puis, en deuxième mi-temps, l'un est entré et ensuite nous avons marqué le deuxième but. Molde a craqué et on a quand même réussi à faire 4-0."

"Il y a toujours de la pression à La Gantoise, mais ce n'est pas différent des autres équipes", poursuit Vanhaezebrouck. "La qualification n'était pas acquise jusqu'à aujourd'hui. Pas parce que nous n'avons pas bien joué, au contraire. Nous n'avons pas réussi à marquer. Aujourd'hui, nous l'avons fait, et subitement à quatre reprises. Mon plan a été en grande partie suivi. Salah a fait un excellent travail. Je suis heureux pour lui mais aussi pour les autres garçons. C'était 4-0 mais cela aurait pu aussi être 7-0. Je suis également heureux pour les fans. Ils sont toujours restés derrière nous. Ils peuvent déjà se réjouir du prochain tour européen de leur équipe. Espérons que le tirage au sort nous sera favorable. C'est déjà le cinquième hiver européen pour Gand depuis que j'ai commencé ici comme entraîneur. Peu d'équipes peuvent en dire autant. Nous avons fait aujourd'hui ce que nous devions faire."