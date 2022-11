Ballon d’or, Qatar, avenir... Benzema se confie : "Tu ne peux pas manquer de respect aux footballeurs comme le font les consultants"

Editeur DH, S+ et journaliste foot étranger

Sur le terrain comme en dehors, Karim Benzema est quelqu’un d’à part. Au lieu de choisir un média traditionnel pour se confier, il a choisi Zack Nani et Twitch pour aborder son passé, son présent mais aussi son avenir. Dans l’émission Zack en roue libre, suivie par 45 000 personnes en moyenne, il n’a élucidé aucun sujet pendant près d’une heure.

Ballon d’or : "Quand j’ai gagné, ils ont gagné aussi""

Impossible de parler avec KB9 sans évoquer la consécration suprême pour un joueur de football. Mais l’attaquant est resté simple. Avec son intervieweur lyonnais, il est surtout revenu sur son discours et la notion de "peuple" dont il a parlé. "Le peuple ? Cela désigne mon parcours, pour les jeunes, pour ma famille et mes fans. Parce que je sais qu’ils me soutiennent dans les mauvais moments. Quand ça ne va pas pour moi, ça ne va pas pour eux. Quand j’ai gagné, ils ont gagné aussi."

La Coupe du monde : "Je vais essayer de briller"

2022 aura donc été incroyable pour Benzema avec 50 goals et 16 passes décisives au compteur. Cette année spéciale se terminera-t-elle en apothéose avec le Mondial au Qatar ? Une chose est certaine, le natif de Bron est ambitieux. "Je veux faire des choses exceptionnelles", a-t-il commencé. "Mais je ne vais rien faire tout seul. C’est extraordinaire, une Coupe du monde. Je l’aborde tranquillement, avec de l’ambition, toujours, mais sans précipitation. Je ne me dis pas qu’il faut que je la gagne. Je ne vais pas au Qatar seul. De mon côté, je vais essayer de briller, de marquer des buts et de faire des passes décisives. J’ai hâte de jouer."

La plus belle équipe du Real Madrid : "Incroyable en 2011/2012"

Des titres, Karim Benzema en a gagné à la pelle avec ses coéquipiers. Lorsqu’il doit désigner une équipe, difficile de faire son choix. Finalement, il opte pour le Real Madrid cuvée 2011/2012 dirigée par José Mourinho. Cette dream team était composée de Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, Mesut Ozil, Kaka… "Pour moi, c’était la meilleure. "Les remplaçants marquaient autant que les titulaires, tout le monde jouait, c’était incroyable !" Il faudra finalement attendre l’arrivée de Carlo Ancelotti pour obtenir la fameuse Decima des Merengue.

Un retour à Lyon ? "J’ai fait ce que j’avais à faire"

Karim Benzema est comme le bon vin, il se bonifie avec l’âge. A 34 ans, l’attaquant est au sommet de son art. Du coup, pas question pour lui de parler de retraite… ou d’un retour à Lyon, son club formateur. "J’ai laissé une belle image à Lyon, il faut que cela reste comme ça. Tu ne peux pas partir, revenir. J’ai fait ce que j’avais à faire. Lyon reste mon club de coeur. Si je peux revenir y travailler un jour, je le ferai."

Son avenir après le foot : "Entraîneur, pourquoi pas. Consultant ? Jamais !"

Comme son altercation avec Jérôme Rothen l’a encore prouvé, KB9 n’est pas friand des consultants dans le monde du football. Contrairement à Thierry Henry par exemple, impossible de passer du côté médiatique. "Jamais de la vie ! Pour moi, tu ne peux pas manquer de respect aux footballeurs comme le font ces gens."

Une fois sa carrière terminée, même s’il a encore plein de choses à donner au football, pourrait-il embrasser la carrière de coach ? "Je ne sais pas, mais j’aimerais aider les jeunes, leur donner confiance et leur éviter le prisme des statistiques. Aujourd’hui, si tu ne marques pas de buts, tu es nul. L’époque Zidane/Ronaldo, ce n’était pas que des stats. Tu avais plus le temps d’apprendre ce qu’était le football."