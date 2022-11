Accueil Sports Football Ce Brésil offensif qui fait rêver avant même de jouer! L'autre regard de Miguel Tasso Miguel Tasso Chroniqueur omnisports Un Brésil spectaculaire et offensif est annoncé. ©AFP

Les amoureux du beau jeu et du football offensif ne peuvent que se réjouir de la présence de neuf attaquants au sein de la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde au Qatar. C’est un signal fort sur les intentions du sélectionneur Tite. Dans l’histoire, les plus grands succès de la Seleçao ont été construits grâce à un style résolument tourné vers l’attaque. En 1958, pour son premier sacre dans la compétition, le Brésil alignait une ligne offensive de rêve formée par Garrincha, Vava, Pelé, Didi et Zagalo . On n’a sans doute jamais fait mieux. En demi-finale, le Brésil domina la France 5-2 et, en finale, il prit le meilleur sur la Suède sur le même score. C’est toutefois en 1970 que le Brésil fit sans doute la plus...