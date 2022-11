Matchs raccourcis, but en or et équipes réduites en prolongation : les idées folles de Gérard Piqué pour moderniser le football

Gérard Piqué a disputé le dernier match de sa carrière professionnelle face à Almeria le week-end. Mais s’il va s’éloigner des terrains, le Catalan va continuer sa carrière de businessman. Pas avare en idées "novatrices", il n’hésite pas à investir, avec sa société Kosmos, dans des organisations comme la Coupe Davis qu’il a totalement révolutionnée.

Mais l’ancien défenseur ne manque également pas d’idées pour moderniser le football. Invité par le streamer espagnol Ibai, très suivi dans les pays hispanophones, Gérard Piqué a détaillé plusieurs idées qui lui sont venues à l’esprit pour rendre le football plus attrayant.

Tout d’abord, et il n’est pas le seul, Piqué trouve les matchs de football trop long : "90 minutes, cela me paraît trop long. Les gens vont vous répondre que non, car le temps effectif n’est pas aussi long. Il faut donc chercher des idées plus divertissantes. Je ne me suis pas arrêté pour y réfléchir, mais je pense que le produit lui-même est dépassé."

Pour moderniser le football, l’Espagnol se montre plutôt créatif. Pas fan du système de tirs au but pour décider de l’issue d’un match en cas d’égalité, Piqué voudrait les éliminer : "Décider d’une finale de Coupe du monde aux tirs au but, c’est être un vrai salaud, car le meilleur ne gagne pas. N’importe qui peut gagner une séance de tirs au but." Et pour ne plus y avoir recours, il veut révolutionner totalement le système des prolongations en revenant à la règle du but en or… mais à sa manière.

"On commence la prolongation à onze contre onze mais toutes les trois minutes, un joueur de chaque équipe sort du terrain. On continue le match jusqu’à ce qu’il y ait un but, qui est le but en or", détaille Piqué qui imagine déjà son système instauré dans le foot mondial, "Mbappé contre Haaland. Imaginez City contre le PSG qui s’affrontent. Ils doivent faire sortir des joueurs et se retrouvent sur le terrain à jouer un contre un, plus les gardiens, jusqu’à ce que l’un d’eux marque un but."

Si sa nouvelle mouture de la Coupe Davis ne remporte pas un franc succès, il y a peu de chance que ses idées pour changer le football soient un jour appliquées.