Accueil Sports Football Ce que prévoit le plan de la Pro League pour lutter contre les arrêts de match Après les débordements du weekend, la ligue demande une modification de la loi football et est appuyée par la ministre de l’intérieur. Stéphane Lecaillon Journaliste sportif

Gauvain Dos Santos Scène rarement vue, samedi, à Charleroi: des supporters des Zèbres ont interrompu le match alors que leur équipe menait 1-0. ©PCR

“Cela ne peut plus durer, il faut du changement.” Voilà, en substance, le message lancé par la Pro League, l’organe des clubs de football professionnels, et la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, ce lundi. Les débordements entrevus samedi à Charleroi et les jets d’engins pyrotechniques sur la pelouse par des supporters de Charleroi… alors...