Combien gagne Cristiano Ronaldo ? Découvrez le salaire du footballeur !

Quel est le salaire de Cristiano Ronaldo ?

Depuis 2021, CR7 a retrouvé son équipe de cœur, à savoir Manchester United. Mais au cours de son transfert de la Juventus Turin vers l’équipe anglaise, la star portugaise n’a pas eu d’autre choix que de réduire légèrement son salaire. Néanmoins, il reste l’un des plus gros revenus dans le monde du football et de manière plus générale dans le sport. En effet, Ronaldo toucherait 455 000 euros par semaine de salaire net, c’est-à-dire 23,5 millions d’euros par an.

D’autres sources affirment qu’avec les différents bonus, son salaire atteint 566 000 euros par semaine de salaire net. Ainsi, la star portugaise touche en moyenne 0,74 € par seconde, soit 45 € par minute, c’est-à-dire 2 700 € de l’heure. Tous les jours, il accumule alors la somme de 65 000 € de salaire net.

Dans tous les cas, il s’agit d’un revenu important, mais qui reste inférieur à ce qu’il gagnait à la Juventus de Turin. En effet, dans le club italien, l’attaquant portugais pouvait prétendre à un salaire net annuel de 35 millions d’euros. Avant d’être recruté par la Juve, Ronaldo était un joueur du Real Madrid jusqu’en novembre 2016. Avec les bonus, son salaire net atteignait 430 000 euros. Mais attention, les chiffres évoqués précédemment ne concernent que son salaire dans le club de Manchester United.

À côté, il possède de nombreux contrats de sponsoring, notamment avec l’équipementier Nike. Un contrat très spécifique, car il a été établi à vie, dans des conditions similaires au contrat qui a été offert précédemment à Lebron James, star de la NBA. Sur une base comparable, on estime que Cristiano Ronaldo a bénéficié d’un contrat d’un milliard de dollars, un chiffre qui peut sembler démentiel, mais pas tant que ça selon les analystes du parrainage Hookit. En effet, selon différents rapports de statistiques établis, la présence de la star portugaise sur les réseaux sociaux permettrait à Nike d’engendrer des centaines de millions de dollars.

Mais ce ne sont pas les seuls contrats de sponsoring qui ont été conclus par Ronaldo, celui-ci est également un ambassadeur des marques Tag Heuer, Armani, Italia Independent, PokerStars, Egyptian Steel ou encore Castrol. Ronaldo a aussi lancé sa propre ligne de sous-vêtements, sous le nom de CR7. Enfin, Cristiano Ronaldo a également investi dans de nombreux hôtels au Portugal et sur l’île de Madère. En cumulant ces différentes sources de revenus, la star portugaise aurait des revenus estimés à 115 millions de dollars chaque année, ce qui en fait l’un des trois sportifs les mieux payés de la planète.

Le parcours de Cristiano Ronaldo

Pour de nombreuses personnes, Ronaldo est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Il est né à Funchal sur l’île de Madère en 1985, au sein d’une modeste famille. Dès son plus jeune âge, il rejoint le club du Sporting Portugal de Lisbonne (il a alors 11 ans).

Rapidement, il démontre un certain talent et Manchester United décide de le recruter. À cette époque, il est dirigé par le célèbre entraîneur Sir Alex Ferguson. En 2008, il remporte son premier Ballon d’or avec le club anglais et il devient champion d’Angleterre. Cette même année, il remporte également la Ligue des champions.

En 2009, il décide de quitter l’Angleterre pour rejoindre l’Espagne et plus précisément le Real Madrid. À cette époque, il s’agit du transfert le plus cher de toute l’histoire du football, pour un montant de 94 millions d’euros. Mais son image permet au club de générer d’importantes recettes et son surnom, CR7, devient une véritable référence.

Il décide alors de lancer sa propre marque. Toujours prolifique sur le terrain, il empoche un troisième Ballon d’or en 2014, puis un quatrième en 2016. L’année suivante, il cumule encore une fois les récompenses et reçoit le trophée du meilleur joueur de football de l’année. En 2018, il remporte une cinquième fois la Ligue des champions.

Après neuf années passées au Real de Madrid, il rejoint la Juventus en 2018. Trois années seulement après avoir rejoint l'Italie, il décide de quitter son club pour retourner à Manchester United, club dans lequel il évolue toujours à l’heure actuelle.