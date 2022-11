Quel avenir pour Ronaldo? Les trois pistes les plus probables pour CR7

Et maintenant, on fait quoi ? Cette semaine, Cristiano Ronaldo a offert une interview à Piers Morgan. Et le moins que l'on puisse dire est qu'elle a bouleversé la planète football. Lors de cette interview, il n'a pas épargné Erik Ten Hag et son "club de cœur". Il a avoué "n'avoir aucun respect" pour le Batave et reproche aux dirigeants de ne pas avoir cru que sa fille avait de graves problèmes de santé.

Autant dire que le point de non-retour est atteint après une première partie de saison chaotique où CR7 n'a joué que les faire valoir en inscrivant trois petits buts en seize rencontres. Se pose désormais la question de son avenir. Pour les médias anglais, trois options se détachent.

La plus improbable: Chelsea

De nombreuses rumeurs envoyaient le quintuple Ballon d'or du côté des Blues cet été. Tedd Boehly en personne avait soumis l'idée à Thomas Tuchel. Ce dernier avait refusé poliment car il avait d'autres plans pour son attaque. Rapidement, la piste Chelsea a donc refait surface et le dirigeant américain à cette fois proposé l'idée à Graham Potter... qui également décliné l'idée selon le Daily Mail.

Malgré son CV XXL, Ronaldo n'entre pas dans les plans de l'ancien boss de Brighton qui ne souhaite pas miser sur un joueur de 37 ans. Une nouvelle qui n'aurait pas plu à Tedd Boehly. Ce dernier est un proche de Jorge Mendes, l'agent historique de l'ancien attaquant du Real Madrid. Surtout, Boehly cherche une figure de proue et un joueur pour représenté son projet qui, actuellement, n'est pas en réussite.

La plus ambitieuse: le Bayern Munich

Cet été, le Bayern Munich a également été évoqué. Oliver Kahn lui-même avait avoué avoir considéré cette possibilité. Finalement, le dirigeant bavarois avait annoncé que CR7 ne correspondait pas à la "philosophie du club".

Depuis, la situation a quelque peu changé. En début de saison, le Bayern a eu beaucoup de mal à se trouver au poste de numéro neuf. Sadio Mané a d'abord occupé le poste avec des résultats mitigés. Puis, le messie Choupo Moting s'est révélé. Le Camerounais a marqué onze goals en... 852 minutes. Des statistiques dignes de Robert Lewandowski, parti cet été au FC Barcelone. Pour autant, les dirigeants ont conscience qu'il en faudra peut-être plus afin de remettre le club allemand sur le toit de l'Europe. Du coup, la piste Ronaldo fait sens.

Toujours selon le Daily Mail, une entrevue a eu lieu la semaine dernière entre les dirigeants bavarois et le clan Ronaldo. Une réunion qui a rapidement été démentie par le Bild. Le média allemand affirme même que le club n'est absolument pas intéressé par la légende portugaise.

La piste pourrait donc déjà avoir pris du plomb dans l'aile. Même si la blessure de Sadio Mané juste avant la Coupe du monde pourrait faire réfléchir en interne. D’autant plus que Naggelsmann ne sera pas contre une nouvelle arme afin de se battre pour gagner la Ligue des champions.

La plus romantique: le Sporting Lisbonne

Formé au Sporting Lisbonne, Cristiano Ronaldo pourrait terminer aussi sa carrière là où il l'a commencé. Ce serait un moyen de boucler la boucle. Contrairement à Graham Potter, Ruben Amorim, le coach lisboète, est plus que chaud à l'idée d'accueillir son compatriote.

Ce sont plus les dirigeants et la trésorerie de l'actuel troisième de Liga Sagres qui poseraient problèmes. En effet, le mois dernier, le coach avait admis qu'il était impossible d'accueillir Ronaldo tant qu'il avait un salaire de 500 000 £ par semaine.

S'il veut revenir au pays, le joueur va donc devoir faire un effort (très) conséquent. En conférence de presse, Ruben Amorim a fait le point sur le dossier. "Tout le monde l'aime au Sporting, il n'y a pas grand-chose à dire", a-t-il commencé. "Il dit lui-même qu'il veut faire les choses en paix pour son avenir. C'est à lui de décider. Je ne vais pas vous dire ici ce qu'il doit faire. La décision d'un transfert ne me revient pas uniquement à moi. Le club et les dirigeants ont leur mot à dire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours un joueur de Manchester United." Parti avec sa sélection au Mondial, Ronaldo est effectivement toujours un joueur des Red Devils. Le sera-t-il encore à la fin du mois de janvier ? Il y a fort à parier que cela ne sera pas le cas.