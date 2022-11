Will Still maintenu en poste à Reims

Alors qu’il assurait l’intérim depuis le licenciement d’Oscar Garcia le 13 octobre dernier, Will Still a été conforté dans ses fonctions selon L’Équipe. Le bilan de l’ancien adjoint (dix points pris en six matchs avec deux succès et quatre nuls dont un contre le Paris SG) associé au soutien massif du vestiaire a convaincu la direction champenoise de le confirmer au poste d’entraîneur. Et ce même si le technicien n’obtiendra sa licence pro Uefa qu’en fin de saison, ce qui obligera Reims à s’acquitter d’une amende de 25 000 euros par match, soit 575 000 d’ici à la fin de la saison.