Combien gagne Kylian Mbappé ? Découvrez le salaire du footballeur !

Quel est le salaire de Kylian Mbappé ?

Le jeune attaquant français est désormais mondialement connu pour le contrat finalement signé avec le PSG, après des mois d'un feuilleton fou autour de son éventuel départ au Real Madrid. En effet, les sommes prévues dans le cadre de ce contrat méritent tous les superlatifs : 90,91 millions d'euros brut par an, et ce, pour trois saisons, rien que pour le salaire versé par le club de la capitale française.

Le propriétaire qatari du club a ainsi voulu frapper fort et faire un coup historique, offrant au jeune attaquant de la banlieue parisienne un salaire supérieur à celui de Lionel Messi ! Cela donne un salaire net d'environ 50 millions d'euros, si l'on se tient aux prélèvements ayant cours en France. Le salaire de Kylian Mbappé représente donc : 4,2 millions d'euros net par mois, 972 000 € net par semaine et 139 000 € net par jour, des chiffres qui font tourner la tête.

Tout cela ne représente que la partie principale des revenus du joueur. En effet, le Paris Saint-Germain a versé au talentueux attaquant français d'origine camerounaise une inédite prime à la signature de 125 millions d'euros brut. Ces revenus font de Kylian Mbappé le joueur de football le mieux payé au monde par son club pour la saison en cours.

Ce n'est pas tout à fait le cas, en revanche, pour ce qui est de ses revenus annexes. Entrepreneur de sa propre image, Kylian Mbappé dispose de revenus publicitaires importants, mais qui restent inférieurs à ceux de Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo. Notons cependant qu'il dispose déjà de sponsors solides et lucratifs, alors qu'il n'a que 23 ans. Ces sponsors lui rapportent environ 20 millions de dollars avant impôts pour la saison, soit l'équivalent en euros.

Enfin, il touche des revenus pour sa participation à l'équipe nationale de France, à raison d'environ 20 000 € par sélection. Sur ce point, il faut toutefois préciser que le jeune attaquant reverse la totalité de ces primes à des œuvres caritatives, y compris les 350 000 € qui lui étaient réservés suite à la victoire en Coupe du monde 2018.

Le parcours foot de Kylian Mbappé

Issu d'une famille de sportifs accomplis, le jeune Kylian est initié au football par son père Wilfrid Mbappé, footballeur au Cameroun, devenu entraîneur en France. Il apprend dès le plus jeune âge, au sein de l'AS Bondy, près de Paris, les bases de ce sport, qui devient une véritable passion.

Il fait en 2011 une entrée remarquée à l'INF de Clairefontaine, puis en tant que junior à l'AS Monaco, entre 2013 et 2015. C'est après l'obtention en 2016 de son bac STMG que le jeune talent, déjà reconnu, se consacre pleinement à sa passion. Il participe ainsi à la victoire en championnat de la L1 française de Monaco, en 2017, année de sa première sélection en équipe de France et où il éclate aux yeux du monde entier.

Peu après, Mbappé intègre le PSG, et est sélectionné pour la Coupe du monde en Russie en 2018. Il est alors une jeune star du football français, et accède à la notoriété internationale en participant pleinement à la victoire des Bleus en finale, face à la Croatie (après une demi-finale face aux Diables rouges).

Kylian Mbappé collectionne les records de précocité : plus jeune joueur à inscrire 100 buts en professionnel, puis à atteindre les 50 sélections en équipe de France. Il déconcerte par sa rapidité, son agilité extraordinaire quand il s'agit d'évoluer derrière les lignes adverses. De nombreux observateurs lui prêtent des pointes de vitesse allant jusqu'à 38 km/h, faisant de lui un des joueurs les plus rapides au monde, balle au pied. Kylian Mbappé est le type même de l'attaquant polyvalent, très technique, capable d'évoluer à gauche, à droite, en soutien ou en pointe avec une aisance qui le rend souvent imprévisible. Il caractérise toutefois son évolution au PSG par un jeu plus collaboratif, affichant des qualités de passeur de plus en plus remarquables.

En 2022, le célèbre footballeur rempile au PSG, malgré les longues tractations du Real Madrid. Il bénéficie d'une aura exceptionnelle, surtout pour son jeune âge : il s'agit d'un joueur encore jeune, dont le plafond n'a probablement pas encore été atteint.