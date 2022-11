”Tata” Martino va-t-il éliminer son Argentine et Messi de la Coupe du monde ?

Cette fois, au moins, un des deux en sortira gagnant. Du moins, on peut l’espérer. Argentine-Mexique, ce samedi (groupe C, 20 h), sera le cadre de grandes retrouvailles : le sélectionneur argentin du Mexique, Gerardo “Tata” Martino, va affronter une Albiceleste qu’il a dirigée au lendemain du Mondial 2014, jusqu’à l’été 2016. Il va aussi recroiser Messi, avec qui les relations ont toujours été ambivalentes, entre proximité, rapport de force inversé et échec. Déjà au Barça, en 2013-2014, les choses n’avaient qu’à moitié fonctionné. Malgré un bon départ, la saison s’était terminée sans Liga (2e), ni Coupe du Roi (finaliste malheureux) ni Ligue des champions (sortie en quart) : un cas unique dans la décennie 2010-2020 pour le club catalan.

Que feriez-vous à ma place ?

En 2013-2014, si Messi écoutait Martino, l'inverse se produisait encore plus souvent. ©AFP or licensors

”El Tata” était aux petits soins pour son compatriote, très conscient de l’influence que celui-ci avait sur la pelouse et en dehors. “Quand Martino était au Barça, il a dit à Leo : 'Je sais que si tu appelles le président, il me fout dehors. Mais, bon sang, tu n’es pas obligé de me le faire sentir tous les jours'”, a raconté l’ex-directeur sportif du club, Andoni Zubizarreta. Messi a apprécié puisqu’il poussait ensuite pour que Martino prenne les rênes de l’Albiceleste. Deux finales de Copa America perdues plus tard (15, 16), Martino s’en allait en laissant une impression d’inachevé et Messi prenait sa retraite internationale, avant de se raviser.

En ce mois de novembre 2022, Martino pourrait être celui qui éjecte l’Argentine du tournoi après deux matchs à peine. “Que feriez-vous à ma place ?” a-t-il répondu aux journalistes ce vendredi. “Faire l’impossible pour que le Mexique gagne. Je sais où je suis né, mais je travaille pour le Mexique, c’est tout.”