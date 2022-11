Combien gagne Romelu Lukaku ? Découvrez le salaire du Diable Rouge !

Quel est le salaire de Romelu Lukaku ?

Prêté par Chelsea à l’Inter Milan, Romelu Lukaku perçoit un salaire net de 8,1 millions d’euros. Cela correspond à environ 675 000 euros net par mois. L’attaquant des Diables Rouges a dû consentir à ce que ses émoluments soient diminués de 30 % lors de son prêt au club italien. En effet, il était payé 11,2 millions d’euros net par an chez les Blues. Cette démarche montre l’envie farouche de l’attaquant belge de se relancer, après une saison très compliquée au sein de l’équipe londonienne sous les ordres de Thomas Tuchel. Lukaku a donc consenti à ce sacrifice salarial pour gagner du temps de jeu.

Lors de son précédent passage à l’Inter Milan, pendant les saisons 2019-2020 et 2020-2021, l’attaquant belge recevait un salaire équivalent, de l’ordre de 7,5 millions d’euros net par an. Son contrat courait alors d’août 2019 à juin 2024.

Lorsqu'il évoluait à Manchester United, le club mancunien lui versait un salaire annuel net de 11,5 millions d’euros. A Everton, l’attaquant des Diables Rouges recevait un revenu net de 4,9 millions d’euros par an.

Le parcours de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku est né à Anvers, de parents belgo-congolais. Il est le fils de l’ancien footballeur professionnel Roger Lukaku. Son frère, Jordan Lukaku, est également devenu footballeur international belge.

Le jeune Lukaku découvre le football à six ans, dans le club du Rupel Boom. Après le déménagement de ses parents, il s’affirme ensuite dans le club de Wintam. En 2004, le futur attaquant des Diables Rouges est repéré par un recruteur du Lierse. Les performances du jeune footballeur attirent l’attention du RSC Anderlecht, qui le fait venir en 2006. En 2009, Lukaku signe son premier contrat professionnel avec les Mauves. Lors de son premier match, il se fait déjà remarquer par sa puissance, malgré son inexpérience. C’est lors de cette première saison que l’attaquant belge réalise ses premiers matchs sur la scène européenne. Il évolue contre l’Olympique lyonnais en Ligue des Champions, puis contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa. Dès le 20 décembre 2009, le jeune Lukaku est élu Espoir sportif belge de l’année. Pendant l’été 2010, il attise donc déjà la convoitise de cadors européens, mais ses parents souhaitent que Romelu Lukaku reste à Anderlecht pour terminer ses études.

Finalement, Lukaku signe à Chelsea le 18 août 2011, pour cinq saisons. Le club londonien débourse environ 20 millions d’euros. La première saison de l’attaquant belge à Londres n’est toutefois pas concluante : Lukaku ne marque pas le moindre but en douze rencontres disputées. Il est donc prêté à West Bromwich Albion pour la saison 2012-2013, où il parvient à s'imposer en attaque. De retour à Chelsea pour la pré-saison suivante, Lukaku n’est plus que le quatrième choix de l’entraîneur du club José Mourinho, derrière Fernando Torres, Demba Ba et Samuel Eto’o. Il est donc de nouveau prêté, à Everton cette fois, où il devient l’un des meilleurs buteurs du championnat anglais en 2013.

Le 30 juillet 2014, Romelu Lukaku signe un contrat de cinq saisons avec les Toffees. Le club dépense 35 millions d’euros, un record dans l’histoire de ce club de Liverpool. Lors de sa première saison, Lukaku termine co-meilleur buteur de la C3. À l’issue de la saison 2015-2016, le joueur des Diables Rouges termine quatrième au classement des buteurs du championnat, derrière Harry Kane, Sergio Agüero et Jamie Vardy. Il deviendra par la suite le meilleur buteur de l’histoire d’Everton en Premier League.

Le 10 juillet 2017, Romelu Lukaku signe pour cinq ans avec Manchester United, pour un montant estimé à 85 millions d’euros. Décrié par certains observateurs pour son inefficacité devant le but, il quitte le club mancunien en août 2019 après avoir marqué 42 buts en 96 matchs. L’attaquant des Diables Rouges part alors en Italie à l’Inter Milan. Les deux saisons suivantes sont couronnées de succès, tant au niveau individuel que collectif. La saison 2019-2020 devient la plus prolifique dans la carrière de Lukaku. Il décroche alors le record de matchs consécutifs en Ligue Europa avec un but marqué. Lors de la saison suivante, le joueur belge gagne le championnat d’Italie avec l’Inter Milan. Il est même élu meilleur joueur du championnat italien.

Finalement, Romelu Lukaku revient à Chelsea à l’été 2021, un peu contre toute attente. Il devient à cette occasion le joueur le plus cher au monde, en considérant les montants de transfert cumulés. Cependant, l’attaquant belge éprouve des difficultés sous les ordres de Thomas Tuchel. Il vit mal son manque de temps de jeu et le fait savoir publiquement lors d’une interview en janvier 2022. Il déclare également son amour pour l’Inter Milan, auquel il est finalement prêté pour la saison suivante. Malgré son parcours mouvementé en club, Lukaku est très efficace en sélection. En 2018, il est ainsi devenu le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges.

En novembre 2022, il est sélectionné par Roberto Martinez pour disputer la Coupe du Monde 2022 avec les Diables Rouges. En 2018, il a participé activement au très beau parcours de la Belgique, qui a terminé troisième du Mondial en Russie.