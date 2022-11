Combien gagne Yannick Carrasco ? Découvrez le salaire du Diable Rouge !

Quel est le salaire de Yannick Carrasco ?

Yannick Carrasco touche un salaire de 6,3 millions d’euros net par an à l’Atletico de Madrid. Ce montant correspond à un traitement mensuel de 525 000 euros net. Le club madrilène a convaincu son ailier gauche de baisser son salaire. En effet, le joueur des Diables Rouges touchait près de 8 millions d’euros net par saison au Dalian Yifang, le club de la province de Liaoning, en Chine, où il s’est expatrié pendant deux ans. Ce montant ne comprenait pas les bonus éventuels, fixés à deux millions d’euros net.

Avant d'être définitivement vendu, l’ailier des Diables Rouges a d’abord été prêté par le club chinois à l’Atletico de Madrid, pendant la deuxième partie de la saison 2019-2020. Le joueur a reçu un salaire de 5,1 millions d’euros net pendant cette période de six mois, soit l’équivalent d’un salaire annuel net de 10,2 millions d’euros. Ce montant est supérieur aux salaires de Yannick Carrasco du début de sa carrière. Pendant son passage à l’Atletico de Madrid entre 2015 et 2018, le joueur a en effet d’abord touché 2,5 millions d’euros net, puis 4,5 millions d’euros net par saison.

Le parcours foot de Yannick Carrasco

Yannick Carrasco est né en 1993 à Ixelles, dans la Région de Bruxelles-Capitale, d’une mère belgo-espagnole et d’un père portugais. Formé au KRC Genk, dans la province de Limbourg, il rejoint ensuite l’AS Monaco en 2010. En 2012, le jeune attaquant signe son premier contrat professionnel dans le club de la Principauté, alors en Ligue 2, le championnat de France de football de deuxième division. Lors de son premier match contre Tours, Yannick Carrasco délivre une passe décisive et marque un but lors d’un coup franc. A l’issue de la saison, il est nommé meilleur espoir de la Ligue 2 par la chaîne de télévision sportive Eurosport.

L’AS Monaco accède à la Ligue 1, le championnat de France de football de première division, lors de la saison 2013-2014. Le jeune Carrasco commence celle-ci comme titulaire, mais perd rapidement sa place au profit de James Rodríguez. L’ailier belge est annoncé sur le départ, courtisé notamment par l’AS Roma, mais à l’été 2014, un nouveau coach succède à Claudio Ranieri, Leonardo Jardim. Ce dernier, qui souhaite le conserver, l’inclut dans son système. Durant la saison 2014-2015, l’attaquant belge découvre la Ligue des champions et gagne peu à peu sa place de titulaire dans l’équipe. Le jeune ailier reçoit également sa première convocation avec la Belgique à cette période.

Le 10 juillet 2015, l’attaquant des Diables Rouges est transféré à l’Atletico de Madrid pour 20 millions d’euros. L’ailier inscrit son premier but avec le club madrilène le 18 octobre contre la Real Sociedad. Son entraîneur, Diego Simeone, l’installe sur l’aile gauche de sa formation, où il apporte sa technique et sa vitesse. L’Atletico de Madrid participe à la Ligue des champions de l’UEFA 2015-2016. A l’issue d’un parcours sans faute, l’ailier des Diables Rouges devient le premier Belge buteur lors d’une finale de Champions League. En 2018, le club madrilène termine vainqueur de la Ligue Europa. Cependant, le joueur belge accumule des différends avec certains cadres de l’Atletico Madrid. Il est donc cédé au Dalian Yifang pour 30 millions d’euros lors du mercato d’hiver de la saison 2017-2018. Même si son premier match avec le club chinois se solde par une lourde défaite, 8-0 face au Shanghai SIPG, l’ailier est performant sur le plan des statistiques. Il participe à 26 rencontres, inscrit 17 buts et délivre 8 passes décisives. Carrasco retourne finalement à l’Atletico dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en janvier 2020. L’objectif de Diego Simeone, toujours entraîneur du club madrilène, est de renforcer le secteur offensif de l’équipe. Finalement, Yannick Carrasco est intégré définitivement à l’effectif au début de la saison 2020-2021. Son contrat actuel court alors jusqu’en 2024.

Même s’il est né d’un père portugais et d’une mère belgo-espagnole, l’attaquant a choisi la nationalité sportive belge. L’ailier de l’Atletico de Madrid est sélectionné pour l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018. Il ne remporte cependant aucun trophée majeur avec sa sélection. En novembre 2022, le sélectionneur Roberto Martinez le choisit pour faire partie de l'équipe des Diables Rouges à la Coupe du Monde du Qatar.