Lionel Messi débarque dans le jeu vidéo Call of Duty

Lionel Messi n'est pas inconnu à l'univers des jeux vidéo. De fait, tous les fans de foot auront certainement déjà au moins une fois utilisé son avatar dans Fifa. Mais aujourd'hui, c'est dans un tout autre jeu vidéo que le footballeur fait son apparition. L'attaquant du PSG troque cette fois-ci son maillot et ses crampons pour une tenue de militaire. En effet, Lionel Messi rejoint les jeux Warzone 2 et Modern Warfare 2 de la franchise Call Of Duty.

Les amateurs de foot et d'action pourront donc combiner les plaisirs et partir en guerre en incarnant le célèbre joueur. Seule condition, acheter le pack adéquat bien sûr, disponible en édition limitée, pour disposer de la bonne mise à jour. Rappelons que la semaine dernière, c'est le footballeur Neymar qui s'était invité dans Call of Duty.