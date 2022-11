Pelé à nouveau hospitalisé : sa fille assure qu’il “n’y a pas d’urgence”

Alors que la Selecao s’est qualifiée ce lundi contre la Suisse grâce à Casemiro, tout le pays s’inquiète de la santé du Roi Pelé. En effet, plusieurs médias brésiliens expliquent que l’ancien joueur a été admis en urgence à l’hôpital de São Paulo.

Selon AS, la légende souffrirait d’un oedème généralisé de son corps. Une “insuffisance cardiaque décompensée” aurait également été détectée lors de cette visite impromptue.

Celui qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps par certains a connu beaucoup de problèmes de santé ces dernières années. Âgé de 82 ans, il a notamment dû effectuer plusieurs chimiothérapies à cause de différentes tumeurs présentes dans divers organes du corps du Brésilien.

Sur Instagram, sa fille a tenu à être rassurante. “Beaucoup d’alarmisme dans les médias aujourd’hui concernant la santé de mon père. Il est à l’hôpital pour recevoir un nouveau traitement. Il n’y a pas d’urgence et son pronostic vital n’est, normalement, pas en danger. Je serai là pour le Nouvel An et je promets de poster quelques photos”, a écrit Kelly Nascimento. Selon elle, il s’agitait donc de bilans de santé de routine.