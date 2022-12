Combien gagne Vincent Kompany ? Découvrez le salaire du footballeur !

Quel est le salaire de Vincent Kompany ?

En signant son premier contrat professionnel dans le club du Sporting d’Anderlecht en 2003, Vincent Kompany réussit à négocier un salaire impressionnant pour un joueur de son âge. En effet, son père, bourgmestre, dévoile dans son livre biographique que le contrat de l'époque assure à Vincent un salaire annuel brut d’un million d’euros.

Quand il signe son contrat en 2008 avec Manchester City, le joueur gagne un salaire brut annuel de 6 840 000 euros. En 2012, il négocie un nouveau contrat grâce auquel il bénéficie d’une augmentation de salaire. Il gagne, jusqu’en 2016, un salaire brut de 7 800 000 euros par an, soit 650 000 euros par mois. Cela représente une augmentation mensuelle de 80 000 euros. Ce salaire le classe, en 2016, à la deuxième place des défenseurs les mieux payés dans le monde, après John Terry et avant Rio Ferdinand, Kolo Touré et Nemanja Vidic. Ce revenu de star n’est pourtant pas le plus important pour un joueur des Citizens. En effet, il n’a que le 7e plus gros salaire de l’équipe de Manchester City. Pour situer les revenus de Vincent Kompany, il faut savoir que le plus important salaire de footballeur en Angleterre en 2016 est celui de Wayne Rooney, avec 15 500 000 euros brut par an.

Après être revenu en 2019 dans son club d’origine le RSC Anderlecht en tant que joueur-entraîneur, Vincent Kompany touche un salaire brut estimé entre 4 et 6 millions d’euros annuels. Quand il arrête sa carrière de joueur en 2020 et qu’il ne conserve que la fonction d’entraîneur, il accepte, pour aider le club qui est en difficulté financière, un salaire réduit de moitié. Quand il rejoint les Clarets à l'été 2022, Burnley lui propose un salaire annuel brut de 2,9 millions d’euros, ce qui fait de lui l’entraîneur le mieux rémunéré de Championship, la deuxième division anglaise.

Le parcours foot de Vincent Kompany

Vincent Kompany naît le 10 avril 1986 en Belgique, d’un père congolais et d’une mère belge. Il commence sa carrière de footballeur professionnel en 2003 avec le maillot mauve mythique du Sporting d’Anderlecht.

À 17 ans, il joue son premier match pour une qualification en Ligue des champions. C’est en 2004 qu’il marque son premier but. Cette même année, suite à la blessure d’un titulaire, il joue au poste de défenseur central, où il se révèle excellent. Il devient alors un joueur incontournable de l’équipe. Il remporte 2 championnats de Belgique, en 2004 et 2006, puis participe à la Ligue des champions.

À l’âge de 18 ans, sélectionné en équipe nationale belge, il devient l’un de nos valeureux Diables rouges. En 2007, il est transféré au club de Hambourg et gagne la coupe Intertoto. Malgré une blessure au tendon d’Achille et une mise à l’écart des terrains de 4 mois. Kompany revient ensuite dans l’équipe et récupère sa place de titulaire. C’est en 2008 qu’un sérieux clash se produit : alors qu’il participe aux Jeux olympiques de Pékin avec l’équipe olympique de Belgique, le club de Hambourg demande son retour. Vincent Kompany refuse, mais le club allemand insistant, il doit quitter les Jeux olympiques.

Très déçu, il rompt alors son contrat avec Hambourg et signe à Manchester City la même année. Le footballeur arrive donc à Manchester City où, sous le numéro 33, il est défenseur central titulaire des Citizens. À partir de 2010, il porte le numéro 4, cette année-là, il réalise sa meilleure saison. Élu homme du match contre Chelsea, il est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux européens.

En 2011, il est le premier Belge à remporter la fameuse Cup, la coupe nationale d’Angleterre, et est élu joueur de l’année par les supporters du club ainsi que par ses coéquipiers. Lors de la saison suivante, il devient le capitaine de Manchester City. En 2012, il gagne son premier championnat d’Angleterre et reçoit le trophée de meilleur joueur de Premier League de la saison. En 2014, Kompany gagne un second titre de champion de Premier League puis, en 2016, il atteint le stade des demi-finales de la Champions League durant laquelle les Citizens s’inclinent face au Real Madrid.

En 2018, il remporte un troisième championnat d’Angleterre, mais, capitaine des Diables rouges, il échoue au pied de la finale de la Coupe du monde en Russie en perdant la demi-finale contre l’équipe de France. En 2019, pour la quatrième fois avec les Citizens, Vincent Kompany gagne le championnat de Premier league, puis quitte Manchester City pour revenir au RSC Anderlecht en tant que joueur-entraîneur.

Il prend sa retraite de joueur en 2020 pour devenir l’entraîneur du club d’Anderlecht. En 2022, à 36 ans, il devient le coach de l’équipe de Burnley en Championship, la deuxième division anglaise. Son but : faire remonter le club anglais en Premier league et retrouver l’élite du football anglais.