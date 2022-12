Le contrat de Messi conclu avec le PSG prévoit un salaire de plus de 2,5 millions d’euros net par mois. Cela correspond à 30 millions d’euros net par saison. La star argentine a signé pour deux ans, plus une année en option. Elle est donc assurée de toucher au moins 60 millions d’euros net. Lionel Messi a également reçu une prime à la signature de son contrat, s’élevant à un montant net de plus de 40 millions d’euros. En effet, le joueur était libre de tout engagement avec le FC Barcelone : le PSG n’a donc dû débourser aucune prime de transfert. Il faut aussi compter les bonus et primes individuelles qui dépendent des performances du joueur et des titres gagnés par l’équipe.

Ce montant constitue le troisième salaire de Ligue 1, le championnat professionnel de football masculin de plus haut niveau en France, après ceux de ses deux coéquipiers du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Neymar. En comparaison, toutefois, Lionel Messi touchait un salaire net de 71 millions d’euros quand il jouait au FC Barcelone, où il était en fin de contrat. À l’époque, Joan Laporta, le président du club catalan, lui avait demandé de baisser ses émoluments de 50 % pour aider financièrement le club, durement éprouvé par la crise du Covid. Si le salaire est moins important pour Lionel Messi dans son nouveau club, l’argent n’est toutefois pas un problème pour le club parisien, racheté en 2011 par une filiale du fonds souverain qatarien, Qatar Sports Investments. Au total, le Paris Saint-Germain a d’ailleurs budgété 163 millions d’euros pour couvrir les frais engendrés par l’arrivée de Lionel Messi, dont le salaire de la star argentine.

Une partie de la prime à la signature de Messi a été payée en Paris Saint-Germain Fan Token, une crypto-monnaie apparentée à l’Ethereum. Le club parisien n’a toutefois pas précisé quel montant était précisément concerné. Cette action vise à montrer l’engagement du Paris Saint-Germain pour le développement des actifs numériques. Le Paris Saint-Germain Fan Token avait été lancé en juin 2020, au prix de deux euros l’unité. Son prix varie aujourd’hui en fonction de l’offre et de la demande.

Outre ses divers salaires, Lionel Messi est également un homme d'affaire et à la tête d'un empire financier, dirigé en famille. Depuis 2017, le footballeur est propriétaire de la chaîne d'hôtel MiM Hotels, exploitée par Majestic Hotel Group dont le dirigeant n'est autre que son frère, Rodrigo Messi. La Pulga détient également une marque de vêtements, gérée par sa soeur, Maria Sol Messi.

Le parcours foot de Lionel Messi

Lionel Messi est né le 24 juin 1987 en Argentine. Il commence le foot à l’âge de 5 ans, dans un petit club de sa ville. Le jeune garçon rencontre cependant de sérieux problèmes de santé, puisqu’il est touché par une maladie hormonale qui freine sa croissance. Malgré l’intérêt de recruteurs argentins et étrangers, cette affection semble un temps compromettre sa future carrière. Après deux années de traitement, la maladie est derrière lui. En 2000, Messi déménage en Europe pour intégrer La Masia, le centre de formation du FC Barcelone.

Quatre ans plus tard, le 4 février 2004, le footballeur décroche un premier véritable contrat professionnel avec le club qui l’a formé jusqu’alors. Il en devient très vite un atout indispensable. Sa qualité de dribble indéniable, malgré sa taille de 1,69 m, éblouit les supporters blaugranas. Ces derniers le comparent souvent à Diego Maradona, en raison de leur style similaire. Meilleur joueur de l'histoire du Barça, pour qui il est celui qui a joué le plus de matchs, Messi reste seize années en tant que professionnel dans le club catalan, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain à l’été 2021.

Messi est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de football au monde, toutes époques confondues. Il a reçu sept Ballons d’or et six Souliers d’or au cours de sa déjà longue carrière. Élu meilleur ailier droit de tous les temps par le magazine France Football, il s’agit du joueur le plus décisif du vingt-et-unième siècle. Selon l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), Messi est le meilleur joueur de la décennie de 2011 à 2020.

Ce joueur complet, aussi bien meneur que buteur et organisateur du jeu, détient également l’un des plus importants palmarès du football, avec plus de quarante titres remportés pendant sa carrière, dont quatre Ligues des champions, dix Ligas, sept Coupes du Roi, trois Coupes du monde des clubs de la FIFA et trois Supercoupes de l’UEFA.

Avec la sélection argentine, Messi a remporté la Copa América et la Finalissima. Vice-champion du monde en 2014, il remporte également une médaille d’or aux Jeux Olympiques, ainsi que la Coupe du monde des moins de 20 ans.