Les champions de Belgique ont été battus 0-2 par Excelsior grâce à un but batave dans chaque période. Nathangelo Markelo a ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, imité par son coéquipier Nikolas Agrafiotis à quelques minutes du terme (82e).

Ostende s'est incliné sur le même score contre Feyenoord sur des buts d'Orkun Kokcu en tout début de rencontre (6e) et de Léo Sauer peu après l'heure de jeu (61e).

De son côté, Westerlo a bien entamé son duel contre Basaksehir en prenant rapidement l'avantage grâce à Tuur Dierckx (9e, 0-1), mais a finalement concédé la défaite sur deux buts inscrits en quelques secondes par Berkay Ozcan (38e,1-1) et Mounir Chouiar (40e, 2-1).

A noter que Courtrai et le Cercle de Bruges s'affrontaient un peu plus tard dans l'après-midi. Les Brugeois se sont imposés 2-3 au terme des 120 minutes de jeu de ce duel entre pensionnaires de Jupiler Pro League. À la fin des 45 premières minutes, les deux équipes étaient dos à dos sur le score de 1-1, grâce à des buts d'Abdelkahar Kadri pour Courtrai et de Dino Hotic pour le Cercle.

Robbe Decostere redonnait l'avance aux Brugeois sur corner dans les dernières secondes du deuxième acte (1-2).

À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes disputaient trente minutes de plus, au cours desquelles chaque formation allait trouver le chemin des filets. D'abord Courtrai, par l'entremise de Dylan Mbayo, qui remettait les deux équipes à égalité (2-2), avant qu'Ayase Ueda ne donne un avantage définitif au Cercle (2-3).