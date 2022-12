Inscrite au RFC Goe, Louisa Degey a reçu une plaque commémorative officielle. Elle est la fille de Cécile Carnol (ex-Standard) et internationale de 1996 à 2003 (37 caps).

"Le nombre de joueuses de football augmente continuellement depuis 2019 au rythme de 10% par an, soit quelque 4.000 joueuses supplémentaires par saison", a indiqué la fédération belge de football (URBSFA) dont l'objectif est d'arriver à 5.000 joueuses supplémentaires par an.

L'Union belge a lancé il y a trois ans le plan d'action "The World At Our Feet" pour dynamiser le football féminin en Belgique. En août 2019, le pays comptait 38.500 joueuses (filles et dames).

"Il y a trois ans, nous avions misé sur une multiplication par deux du nombre de joueuses de football en Belgique d'ici 2024. Le fait qu'après trois ans, dont deux années difficiles à cause de la pandémie de coronavirus, nous inscrivions notre 50 000e joueuse nous renforce dans l'idée que nous allons pouvoir réaliser une belle croissance au cours des deux prochaines années, conjointement avec nos fédérations régionales Voetbal Vlaanderen et ACFF", a expliqué Katrien Jans, responsable du football féminin à l'Union belge citée dans un communiqué.

Katrien Jans constate cependant que "les joueuses belges ne représentent encore que 10 % des footballeurs affiliés en Belgique. Nous avons donc décidé avec nos fédérations de passer à la vitesse supérieure en faisant découvrir le football féminin aux filles de 5 à 12 ans par le biais de l'initiative Love Football. De nombreux autres projets footballistiques ont vu le jour pour inciter les filles à jouer au football, comme les entrainements Disney ou les festivals Foot4Girls".