Challenger Pro League: le Beerschot à nouveau en tête après une courte victoire contre les espoirs du Standard

Après le quart d'heure, Thibaud Verlinden (22e, 1-0) a marqué l'unique but du match sur un centre de Marco Weymans, permettant aux 'Ours' d'enregistrer un sixième succès de rang en championnat. Quelques minutes avant la pause, un tacle maladroit de Birame Diaw a provoqué une tension générale, Diaw et Ryan Sanusi ont écopé de deux cartes jaunes (38e) pour leurs comportements.