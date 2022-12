Mercato: le Real Madrid tient sa nouvelle pépite brésilienne (Officiel)

Le Real Madrid va frapper un grand coup : la pépite brésilienne Endrick devrait signer pour un montant astronomique

D'ici juillet 2024, "Endrick continuera sa formation à la S.E. Palmeiras. Le joueur se déplacera à Madrid dans les prochains jours afin de visiter les installations du club", a révélé le communiqué du Real. Leila Pereira, la présidente du club brésilien, a réagi sur Twitter: "Nous avons conclu la plus grande négociation de l'histoire du football brésilien. La proposition du Real Madrid est compatible avec le grand talent d'Endrick et correspond aux objectifs sportifs et financiers que nous nous sommes fixés."

Endrick a lui aussi tenu à remercier son club formateur. "Je remercie Palmeiras, le club de mon cœur, de m'avoir offert tout le nécessaire pour devenir ce que je suis aujourd'hui, m'aidant à réaliser mes rêves et respectant mes souhaits. Jusqu'à ce que je rejoigne le Real Madrid, je continuerai à me consacrer comme je suis toujours consacré à offrir encore plus à Palmeiras sur le terrain."

Les termes et montants de la transaction sont restés confidentiels, bien que les médias spécialisés évaluent le prix du joueur à 35 millions d'euros assortis de 25 millions de potentiels bonus.