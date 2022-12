La patte gauche légendaire a notamment fait les beaux jours de la Lazio durant sa carrière de joueur. En septembre 2019, il avait annoncé publiquement qu'il était malade. Il s'était montré positif: "J'ai une leucémie, mais je vais la vaincre en jouant offensif", avait-il expliqué. Malheureusement, il est décédé dans une clinique de Rome ce vendredi 16 décembre.

International yougoslave puis serbe, Mihajlovic a porté le maillot de Borovo, Novi Sad et l'Etoile rouge de Belgrade en Serbie avant de mettre le cap sur l'Italie où il a joué pour l'AS Rome, la Sampdoria, la Lazio, avec qui il a gagné la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1999 et un titre de champion d'Italie en 2000, et l'Inter Milan.

Après avoir mis fin à sa carrière de joueur en 2006, il débute celle d'entraîneur en 2008 à Bologne avant de rejoindre Catane en décembre 2009. Après un passage à la Fiorentina, il a entraîné l'équipe nationale serbe entre 2012 et 2013 avant de revenir en Italie pour entraîner la Sampdoria, l'AC Milan et le Torino.

Après un bref passage (neuf jours) au Sporting du Portugal, Mihajlovic est revenu à Bologne en janvier 2019. Six mois plus tard, il a annoncé être atteint d'une leucémie mais a continué à entraîner le club durant son traitement. Il avait été limogé en septembre dernier.