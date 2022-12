Coupe du monde : de retour en Argentine, Messi et ses coéquipiers frôlent le drame à leur arrivée à Buenos Aires (VIDÉO)

Mais le trajet a failli mal tourner pour Messi et ses coéquipiers. Sur le trajet, effectué en bus impérial, Paredes, De Paul, Messi, Di Maria et Otamendi se sont assis sur le toit du véhicule pour mieux saluer les supporters sur leur passage. Mais les stars ne remarquent qu’au dernier moment que le bus passe sous une ligne électrique, placée à leur hauteur. Les quatre joueurs se baissent in extremis pour éviter de prendre le fil en pleine tête. Paredes perd toutefois sa casquette dans la manœuvre.

¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.



Après un repos bien mérité, l’équipe d’Argentine ira dans l’après-midi fêter son titre de Championne du monde au contact des Argentins. Plus d’un million de personnes sont attendues dans les rues de Buenos Aires, d’autant plus que le gouvernement a décrété que ce 20 décembre serait un jour férié.